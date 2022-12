Le tre auto ibride usate più vendute in Italia nel 2022 da Autohero: chi sarà sul podio?

Ora che il 2022 è praticamente arrivato alla sua fine è tempo dei classici bilanci, anche per i grandi shop online di auto usate. Ecco quali sono le tre auto ibride usate più vendute in Italia nel corso dell’anno prossimo al termine secondo Autohero.

Al terzo posto della classifica si è piazzata la Fiat Panda : il best seller torinese da solo ha venduto il 9% di tutte le auto ibride piazzate da Autohero nel 2022. Si tratta di una delle citycar più vendute degli ultimi 40 anni, in questa classifica però figura nella sua versione Mild Hybrid con motore Firefly 1.0 a tre cilindri e batteria da 12 V.

Al secondo posto, un po’ a sorpresa, troviamo la Toyota C-HR. La giapponese dal design aggressivo ha rappresentato il 13% delle vendite ibride di Autohero nel corso del 2022 e le motivazioni sono alquanto semplici da capire. Si tratta di una vettura Full Hybrid particolarmente efficiente, è dunque ottimale sia per chi utilizza l’auto in città che per chi viaggia fuori porta. Il sistema ibrido proposto dalla casa nipponica offre 184 CV e consumi mediamente molto bassi.

La regina ibrida assoluta di questo 2022 è un’altra giapponese, un’altra Toyota. Si tratta ovviamente della Yaris Hybrid, best seller assoluto nella sua ultima variante Full Hybrid che mantiene davvero bassi i costi di esercizio. Se oltre a preservare l'ambiente amate i motori sportivi, guardate questa Toyota Yaris GR cn 500 CV.

Ma quali sono le tre regioni in cui si vendono più auto ibride? La Lombardia domina la Top 3 con il 33,5%, il Lazio insegue al 14,3% con uno scarto notevole. Terza invece l’Emilia-Romagna con il 7,3% delle vendite totali.