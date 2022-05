Le tre auto elettriche più vendute negli USA nel 2022 sono Tesla: distrutta la concorrenza

Tesla ha iniziato a vendere la Model S nel 2012 e da allora non si è praticamente più fermata, anzi. Ha aperto nuovi impianti, raccolto sempre più ordini e consegnato vetture inanellando record su record ogni trimestre. Oggi si trova in vantaggio su tutta la concorrenza e negli USA le tre elettriche più vendute sono proprio di Elon Musk.

A stupire non è tanto il podio del primo trimestre del 2022, ormai negli anni ci siamo abbastanza abituati, ma il distacco che passa fra le prime due EV e la quarta, la prima della Top 10 a non essere Tesla. Andiamo dunque a vedere i numeri: la vettura elettrica più venduta nel Q1 2022 è la Tesla Model Y con 52.051 unità, seguita a ruota dalla sorella Model 3 con 47.682 unità. Terzo posto per la Model S a 9.250 unità, e già qui il distacco - pur essendo casalingo - inizia a essere importante. La quarta EV più venduta è poi la Ford Mustang Mach-E, con 6.957 unità, dunque dalla seconda c'è un distacco di oltre 40.000 unità. Di seguito la classifica completa:

Tesla Model Y: 52.051 Tesla Model 3: 47.682 Tesla Model S: 9.250 Ford Mustang Mach-E: 6.957 Hyundai IONIQ 5: 6.265 Kia EV6: 4.901 Tesla Model X: 4.899 Nissan Leaf: 4.401 Kia Niro Electric: 3.549 Volkswagen ID.4: 2.926

Come avete visto la classifica continua poi con la Hyundai IONIQ 5, la Kia EV6, la Tesla Model X, la Nissan Leaf, la Kia e-Niro e la Volkswagen ID.4, sempre per quanto riguarda il Q1 negli Stati Uniti. È anche importante sottolineare come la costosa Model S sia riuscita a vendere più della Ford Mustang Mach-E, decisamente più abbordabile sul fronte del listino. E tutto questo senza che la nuova Giga Texas di Tesla sia operativa al 100% (Elon Musk apre la Giga Texas di Tesla), sarà interessante vedere i dati di vendita della Model Y nei restanti trimestri dell'anno. Come sarà interessante vedere i dati europei dopo l'apertura della Giga Berlin (dentro la nuova Giga Berlin di Tesla).