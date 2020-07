Tre auto elettriche che costano meno di 4.200 euro a Milano

Se vivete nel Comune di Milano, il prossimo mese di agosto sarà il migliore per acquistare una nuova auto elettrica. Sommando infatti il nuovo Ecobonus del governo riservato alle BEV agli incentivi del Comune, ci sono diverse auto a batteria che costano meno di 5.000 euro.

In un nostro recente articolo vi abbiamo spiegato come acquistare 5 nuove auto elettriche a meno di 15.000 euro in tutta Italia, grazie allo sconto da 10.000 euro offerto dal governo (8.000 statali più 2.000 concessionario) per una vettura con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 20 g/km, elettriche insomma...! Ebbene sfruttando anche i soldi comunali, che per una BEV sono 9.600 euro, possiamo acquistare a Milano una Skoda Citigo iV a 2.700 euro, la SEAT Mii Electric super accessoriata viene invece 3.650. Per una nuova fiammante Smart EQ Fortwo, cittadina elettrica perfetta per le strade di Milano, si arriva ad appena 5.400 euro, mentre per la nuova Volkswagen e-Up! - aggiornata di recente dal marchio tedesco - si spendono 4.150 euro.

Volendo salire di categoria, ma solo noleggiando la batteria, la nuova Renault Zoe - best seller assoluto in ambito elettrico - si prende a 6.300 euro. Attenzione però perché i fondi del Comune di Milano sono abbastanza limitati, abbiamo 1 milione di euro a disposizione, inoltre le auto valide per la rottamazione sono fino a Euro 2 benzina e fino a Euro 5 diesel, a differenza degli incentivi governativi che accettano auto da Euro 1 a Euro 4. Non tutti dunque potranno sfruttare prezzi simili, se però siete fortunati a possedere tutti i requisiti non perdete l'occasione.