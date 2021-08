Tre auto in corsa verso l'uscita dell'autostrada si incastrano tra loro: la scena è comica

Le autostrade sono strade ad alta velocità di percorrenza, che permettono spostamenti più rapidi e comodi rispetto alle strade panoramiche, belle ma più tortuose. Ci sono comunque dei limiti da rispettare: in questo caso però non si può dire che il problema sia stato la velocità, ma piuttosto un’evidente stupidità da parte dei conducenti.

Sembrerà strano, o forse no, ma l'immagine che vedete è reale, e arriva direttamente dall’autostrada di Sandy Springs, in Georgia, dove questi tre “fenomeni” devono aver scambiato l’uscita dell’autostrada per il traguardo dell’ultima corsa di un campionato in cui non si vince assolutamente nulla. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l’accaduto per dare un senso a questa scena imbarazzante e per comprendere chi si deve assumere la responsabilità più grande, ma di sicuro nessuno dei tre guidatori era disposto ad alzare il piede per lasciare strada all’altro.

Il risultato parla da solo, e vede coinvolti tre veicoli che si sono incastrati a vicenda nella corsia di uscita dell'autostrada, tra i quali figura uno degli ultimi modelli di Ford Mustang, apparentemente il più mal ridotto a seguito dell’incidente. La muscle car infatti ha impattato contro la barriera esterna di cemento, su cui è rimasta arrampicata una volta terminata la corsa. La GMC Acadia sembra quella messa meglio, mentre il van GMC Savana, chiuso a panino tra le altre due vetture mostra evidenti danni sulla carrozzeria, ma niente di troppo preoccupante per un furgone di questa stazza.

Come detto non si conoscono i motivi che possono aver portato ad incidente del genere, anche se un’idea ce la siamo fatta, ma guardando le immagini ci è sorto un dubbio. Il guidatore del SUV ha potuto lasciare il veicolo uscendo dalla portiera, mentre il conducente del van è probabile che sia uscito dal finestrino, come in un episodio di The Dukes Of Hazzard - a tal proposito guardate questo incidente e diteci se non sembra una scena presa dal film - ma da dove sarà uscito il proprietario della Mustang?