La trazione integrale e-4ORCE di Nissan diventa elettrica su X-Trail e Ariya

A metà novembre abbiamo provato la nuova Subaru Solterra elettrica su strada e fuoristrada, scoprendo come la trazione elettrica possa essere perfetta anche su terreni sconnessi. La trazione integrale è ormai presente a bordo di parecchi modelli a zero emissioni, ora però anche Nissan si mette in pari con la tecnologia e-4ORCE.

Il nuovo sistema di trazione integrale Nissan è stato progettato appositamente per veicoli elettrici ed elettrificati, arriverà infatti a bordo del nuovo X-Trail e-POWER e di Ariya. Il primo è un veicolo dotato di motore elettrico alimentato da batteria e generatore a benzina, il secondo invece è un EV al 100%, alimentato solo da una batteria di trazione. Entrambi i veicoli potranno ora vantare la trazione e-4ORCE dove la "e" sta ovviamente per motore elettrico, "4ORCE" sta invece per potenza e "4" per trazione integrale.

Per avere una trazione integrale elettrica sulle sue auto Nissan installa due motori, uno per ogni asse. Su X-Trail e-POWER abbiamo un motore anteriore da 150 kW/204 CV e un motore posteriore da 100 kW/136 CV, per un totale di 157 kW/213 CV - poiché i due motori non erogano mai contemporaneamente la potenza massima. Per scattare da 0 a 100 km/h servono 7 secondi, con il sistema che reagisce ai cambi di aderenza regolando la forza motrice con una velocità superiore di 10.000 volte a un sistema 4WD meccanico. Su Ariya abbiamo in totale una potenza di 225 kW/306 CV con un'accelerazione 0-100 possibile in 5,7 secondi.

La trazione e-4ORCE di Nissan promette così una maggiore maneggevolezza del mezzo, un controllo superiore, un'alta sicurezza in qualsiasi condizione stradale, con un comfort di alto livello sia per il conducente che per i passeggeri. Il lancio di questa tecnologia è parte della visione a lungo termine Nissan Ambition 2030 per un monto più pulito, sicuro e inclusivo.