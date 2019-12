Travis Scott guida un Tesla Cyberquad e sale su un Cybertruck nel video GANG GANG

Cosa significa essere amici di Elon Musk e andare alle sue stesse feste? Poter avere in super esclusiva i suoi prodotti appena presentati nei propri video musicali. È la "storia" di Travis Scott, che nel video di GANG GANG ha utilizzato un Tesla Cybertruck e un Cyberquad.

Nonostante il Cybertruck sia diventato un vero e proprio fenomeno di massa in una manciata di ore, facendo la sua apparizione (rigorosamente fake) in trailer, film e videogiochi di successo, Scott è l'unico ad aver utilizzato a oggi un vero Cybertruck e un autentico quad Tesla in un videoclip, presentati insieme nella storica notte fra il 21 e il 22 novembre scorso - segnata dall'incidente dei vetri rotti ma non solo.

Il video, che in poche ore ha superato 5 milioni di visualizzazioni, è ambientato nello spiazzo di uno sfasciacarrozze, di tanto in tanto però le immagini si staccano e ci portano nel Design Center Tesla di Hawthorne, in California, dove il rapper ha girato alcune immagini accanto al Cybertruck (e nel suo cassone aperto) e in sella al quad - tenendo fra l'altro in mano diverse armi da fuoco.

Famoso anche per la sua relazione con Kylie Jenner, Travis Scott ha lanciato nel 2018 l'album bestseller Astroworld, che nel 2019 è stato nominato BET Hip Hop Best Album of the Year, ricevendo inoltre una nomination ai Grammy Award per il miglior album rap. Scott è stato fotografato di recente proprio in compagnia di Elon Musk all'annuale Kardashian Christmas Party, con la sua fidanzata Grimes, Kim Kardashian-West e Kanye West.