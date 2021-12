Saltare un lago ghiacciato con una Subaru Brat del 1984: fatto

Volete sapere cos'ha combinato di recente Travis Pastrana? Beh mandate pure in play il video presente in pagina per essere subito accontentati. In questo nuovo episodio della serie Back2Racing del canale YouTube Nitro Rallycross succede di tutto, abbiamo anche il salto di un lago ghiacciato.

Il pilota-stunt ha di recente corso un rally TSD (time, speed & distance) notturno e saltato un lago ghiacciato in Vermont alla guida di una Subaru Brat alquanto vintage. Solitamente Pastrana non ha paura di nulla, questa volta però - visto l'alto rischio di rottura del ghiaccio - l'adrenalina è stata persino maggiore del solito.

Per l'occasione è stata scelta una Subaru Brat del 1984 dotata di motore boxer 1.8 a quattro cilindri, capace di erogare però soltanto 73 CV/54 kW. Non conoscete la Brat? Eccovi qualche cenno storico: parliamo dell'auto con cui Subaru ha debuttato nel segmento dei pick-up compatti, incappando però in più di un problema negli USA. All'epoca infatti era attiva la famigerata Chicken Tax del 25% sui truck provenienti dall'estero, a tutto vantaggio dei pick-up fabbricati negli USA, motivo per cui Subaru si era vista costretta a installare due sedili posteriori per evitare la classificazione come pick-up truck.

Era una vettura dal design davvero originale e poteva godere della trazione integrale, con motori che andavano da 1.6 a 1.8 litri - a seconda dell'anno di produzione. Per vederne una in azione nelle mani di Pastrana non vi resta che guardare il video. Dal 1984 sono cambiate parecchie cose e oggi Subaru ha presentato la nuova Solterra elettrica, il tutto in attesa della nuova Subaru WRX.