Travis Pastrana apre in ritardo il paracadute: paura per il pilota Subaru

Se vi piacciono le sfide estreme sulle quattro ruote avete sicuramente sentito parlare di Travis Pastrana, che due giorni fa si è rotto l'anca dopo essersi lanciato dalla torre Hyatt di Ford Lauderdale.

Pastrana è famoso soprattutto per i suoi record ottenuti a bordo delle auto Subaru, brand per cui è pilota ufficiale. Nel mese di agosto 2021 ha polverizzato il suo stesso record ottenuto nel 2017 sul Mount Washington, nel New Hampshire, una delle montagne più estreme degli Stati Uniti. A dicembre 2021 invece Pastrana è tornato sulle nostre pagine per aver saltato un lago ghiacciato a bordo di una Subaru Brat del 1984, una particolare vettura dotata di cassone posteriore da appena 73 CV.

Oggi torniamo a parlare del pilota per un'avventura che però non ha riguardato - stranamente - le quattro ruote. Pastrana si è lanciato dall'Hotel Hyatt di Fort Lauderdale alla ricerca di emozioni forti ma ha trovato in realtà un'anca spezzata. Lo stunt ha infatti aperto il paracadute con qualche istante di ritardo e la discesa verso il terreno è stata più repentina del previsto. Dopo l'impatto a terra è stato subito trasportato al Broward General dove attualmente si sta rimettendo, senza grossi pericoli per la sua salute. Cose che succedono, potremmo dire, soprattutto se ci si chiama Travis Pastrana.