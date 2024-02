Travis Barker sfoggia la sua Buick GNX 1987: 'Tenetevi le vostre Ferrari e Lamborghini'

Il batterista dei Blink-182, il noto Travis Barker, è un grande appassionato di auto oltre che un amante della musica e dei tamburi. Forse non ha una collezione di supercar da urlo come quella di Post Malone, ma comunque si difende bene.

Nel suo garage vi sono infatti alcuni pezzi pregiati, fra cui una Buick Grand National Experimental del 1987, che Travis Barker ha mostrato con orgoglio in occasione dell'ultima puntata dello show “What Drives You”, diretto da John Cena.

Si tratta di una vettura che gli è stata regalata nel 2021 dalla sua moglie, Kourtney Kardashian, in occasione del 46esimo compleanno, e che aveva sfoggiato già su Instagram nel 2022 con tanto di frase 'sbeffeggiante': “Tenetevi le vostre Ferrari e Lamborghini”. L'auto ha un valore di circa 200mila dollari, ma è solo uno dei tanti pezzi pregiati di una collezione che ha un valore totale superiore al milione di dollari.

Il batterista dei Blink-182 ha infatti in garage anche una Rolls Royce Cullinan, SUV di RR presente anche in versione blindata, nonché una Polaris Slingshot personalizzata, una curiosa auto che ha tre ruote, due davanti e una dietro.

Travis Barker non è quindi il classico vip a stelle e strisce che sfoggia supercar esotiche o auto da mille cavalli, e l'annuncio delle nozze con la sua Kardashian era giunto tramite una foto in cui si vedevano i due all'interno di una Cadillac DeVille Convertible del 1965 con tanto di cartello "Just Married" appeso sul retro.

E anche John Cena apprezza le auto datate, e nella sua collezione vanta una splendida Lamborghini Countach del 1986, ma anche una Pontiac GTO del 1969, un classico Made in Usa. "L'auto che guidi e il luogo in cui la guidi possono dire molto su chi sei, dal tipo di personalità a ciò che apprezzi e a cui dai la massima priorità", spiega John Cena che poi aggiunge: "E' su questo che si basa What Drives You, quel legame unico che un automobilista ha con la propria auto e con una destinazione che ha nel cuore”.