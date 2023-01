Di traverso sulla neve con Ferrari Testarossa e infradito: non si può lasciare in garage

La maggior parte di noi aveva un poster della Ferrari Testarossa appeso in camera, o magari aveva un modellino in scala di una delle vetture del cavallino più famose di sempre. C’è però chi ha la fortuna di possederne una reale, e in questa piccola nicchia c’è chi non ha intenzione di lasciare la Testarossa a prender polvere in garage.

E il caso vuole che questa persona abbia deciso di rendere pubblico il suo amore per la Testarossa, un sentimento che va oltre il brutto tempo, il clima invernale e il sale sulle strade, e ha impacchettato così un filmato in cui possiamo gustarci una meravigliosa Ferrari Testarossa (a proposito, date un'occhiata alla Ferrari Testarossa restomod di Officine Fioravanti) che viene portata fuori dal garage per farla divertire tra le strade innevate, ma come recita il titolo del filmato, “abusando ma con rispetto”.

L’auto infatti si esibisce in sbandate di potenza per l’ovvia mancanza di grip, ma il tutto avviene a bassa velocità, senza far impazzire il 12 cilindri da 4.9 litri dell’iconico cavallino anni ’80, e soprattutto senza rischiare di mettere a repentaglio la sua integrità, anche se un piccolo ma innocuo testacoda c’è stato eccome.

E a proposito di integrità, sul finale del filmato scopriamo che il conducente l’ha guidata a piedi nudi, probabilmente per non rovinare la tappezzeria di questo esemplare apparentemente perfetto, ma una cosa è certa, dopo questo video le servirà una pulizia certosina, un lavaggio dettagliato come quello effettuato da Ammo NYC sulla Lamborghini Countach.