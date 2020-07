Al trattore più grande del mondo sono state cambiate le gomme dopo 43 anni

Sostituire gli pneumatici della propria vettura può essere un evento piuttosto eccitante. Nessun altro componente di un veicolo moderno tocca il terreno, e quindi le gomme rappresentano l'unico punto di connessione tra l'auto e la strada.

L'eccitamento spesso non cambia se si stanno acquistando pneumatici estivi da 19 pollici per un bolide sportivo, gomme da 35 pollici per il proprio colossale fuoristrada, o anche i battistrada di quello che è il più grande trattore agricolo del mondo.

Come potete vedere dal video in alto, pare che rimpiazzare gli otto giganteschi pneumatici del Big Bud 16V-747 sia un evento piuttosto speciale al quale assistere, e per questo dobbiamo ringraziare il team di Heritage Iron Magazine e i ragazzi del canale YouTube di Welker Farms, i quali hanno coperto a livello mediatico tutta la delicata operazione.

Il Big Bud 16V-747 è un'icona culturale nel mondo dei mezzi agricoli. Si tratta di un trattore custom costruito da Ron Harmon e dai tecnici del Montana di Northern Manufacturing Company nell'ormai lontano 1977 per richiesta della Cotton Farm, situata in California. L'azienda appena citata l'ha usato per molti anni per rullare il terreno in profondità, e ciò richiede di certo una potenza notevole. E' per questo motivo che il Big Bud 16V-747 ha a disposizione ben 1.100 cavalli di potenza, utili a renderlo il mezzo più adatto per lo scopo.

Il Big Bud ha tra l'altro un design assolutamente unico, e ovviamente questa caratteristica si porta dietro delle difficoltà palesi nel reperire parti sostitutive, specialmente se prendiamo in considerazione gli pneumatici appositi, prodotti all'epoca da una società non più esistente: la United Tire Company of Canada. Grazie all'aiuto di Williams Brothers che ha impiegato tutte le proprie capacità, adesso il Big Bud può muoversi su otto Goodyear LSW1400/30r46, che incarnano le gomme agricole più grosse al mondo. Nel caso fosse interessati a osservare da vicino questo pezzo di cultura americana, il trattore da 1.100 cavalli è stato esposto all'Heartland Museum dell'Iowa.

A proposito di veicoli massicci e capaci, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultima creazione dei tuner di PerformMaster: un Mercedes-AMG G63 dalle prestazioni incredibili. Infine, per tornare all'ambito agricolo proiettandolo verso il futuro, vi presentiamo il Kubota X Cross, che funzionerà da solo sfruttando gli ultimissimi ritrovati tecnologici del campo dell'intelligenza artificiale.