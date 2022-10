Tratto superstrada maledetto in California: un fiume di veicoli fermi con ruota bucata!

Dopo il tratto di superstrada riempito dai pomodori negli Stati Uniti, lungo la Interstate 405 in queste ore si è fermato un fiume di veicoli, tutti con almeno una ruota bucata. Si tratta di una bizzarra giornata storta per oltre 30 persone, o c’è qualcosa che non va sul manto stradale?

Secondo quanto riportato anche da Eyewitness News, da cui abbiamo ripreso il video allegato alla notizia, tutti i veicoli in questione sono stati individuati dalle telecamere in attesa di carri attrezzi o alle prese con il cambio gomme lungo la superstrada vicino a Mulholland Drive a Los Angeles.

La California Highway Patrol ha riferito che questi incidenti sarebbero avvenuti a causa di “una scatola di chiodi o alcuni blocchi di legno che potrebbero essere caduti da un camion”. Le autorità ritengono che non si tratti di un incidente intenzionale, ma alcuni commenti da parte di ex meccanici hanno ricordato momenti in cui qualche lavoratore ha ordinato di lanciare i chiodi fuori dal finestrino, in corsa. Insomma, ci sarebbero persone disoneste pronte a tutto pur di agevolare il loro lavoro.

Fortuna vuole che nessun incidente abbia portato a feriti, e che la strada sia stata liberata in poco tempo dai pericolosi detriti individuati. Poteva decisamente finire peggio!

Nella giornata di ieri, peraltro, abbiamo visto quali sono i tre incidenti d’auto più costosi di sempre.