Trasportano una Vespa a bordo di un altro motorino: l'assurdo video da Afragola

È purtroppo opinione comune che in Campania succedano spesso cose assurde, talvolta anche al limite della legalità a discapito di tutta la gente onesta di cui la regione è comunque piena. Nelle ultime ore però a diventare virale non è certo stata la brava gente di Afragola bensì due ragazzi che hanno trasportato una Vespa su un motorino.

Se non avete ancora visto le immagini potrebbe sembrarvi una descrizione un po' azzardata, è però proprio ciò che è successo: due ragazzi hanno deciso di trasportare una Vespa utilizzando un altro scooter, caricando il mezzo di traverso. Il video, pubblicato da Francesco Emilio Borrelli su Instagram e Facebook, è diventato in poche ore assolutamente virale mostrando chiaramente la pericolosità dell'azione, con i protagonisti che neppure utilizzano il casco (ma comprendiamo che sia il minore dei problemi, arrivati a questo punto...).

Non è chiaro se i due stessero solo spostando la Vespa (di loro proprietà) oppure se la stessero rubando, anche se quest'ultima è la tesi riportata dalla trasmissione La Zanzara su Radio24, che dà per assodato come i due ragazzi siano in realtà dei malviventi colti con le mani nella marmellata. Ovviamente alla visione del video il popolo di internet si è spaccato, fra chi ha inneggiato al valore quasi "artistico" del gesto e chi invece ha avuto solo sdegno e vergogna per l'accaduto (la quasi totalità delle reazioni, a dir la verità).