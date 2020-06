Trasporta una jacuzzi con la Porsche su un carrello artigianale: fermato

Navigare i siti di e-commerce o di aste online alla ricerca dell'offerta giusta è un passatempo che può darci molte soddisfazioni, anche guardando all'usato. Magari trovate l'oggetto dei vostri sogni proprio vicino a voi e avete la possibilità di correre ad acquistarlo, è ciò che deve aver fatto questo cittadino canadese con una jacuzzi...

L'uomo in questione è diventato lo zimbello (o l'eroe, dipende dal punto di vista) del web in poche ore grazie a delle foto pubblicate su Facebook. La polizia lo ha infatti intercettato mentre tentava di trasportare un'enorme jacuzzi con la sua Porsche 944. Fin qui potrebbe anche andar tutto bene, il punto è che l'uomo non ha montato la vasca su un carrello omologato ma su alcune assi di legno assemblate da lui alla bell'e meglio.

Le tavole risultano incastrate fra loro, fermate con delle corde e poggiate su un carrellino con ruote per il trasporto su strada, come ben potete notare dalle immagini. Una soluzione sicuramente ingegnosa ma, allo stesso tempo, incredibilmente pericolosa e precaria, che ha subito attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Bisogna però ammettere che l'automobilista stava facendo tutto "con stile", utilizzando una Porsche 968 (evoluzione della 944) a motore anteriore, un 3.0 litri 4 cilindri in grado di erogare 237 CV. Certo chissà le prestazioni con tutto quel peso...