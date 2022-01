Trasporta una Ford Mustang Mach-E e danneggia la batteria: 25.000 euro di danni

Trasportare un'automobile è sicuramente un lavoro delicato, che richiede molta attenzione. Trasportare un'auto elettrica lo è ancora di più, poiché si rischia di danneggiare il costoso pacco batterie - com'è successo a una Ford Mustang Mach-E in panne in viaggio verso la Florida.

Il conducente dell'elettrica americana ha avuto un'avaria in fase di viaggio, sul quadro strumenti è uscito un avviso "Pull Over Safely", ovvero fermarsi con cautela e in modo sicuro, dovuto a una mancanza di potenza. Tramite il Ford Road Side Assistance l'utente è riuscito ad avere un carro attrezzi in grado di trasportare gratuitamente la vettura presso l'officina autorizzata Ford più vicina.

Peccato che quel "gratuitamente" si sia invece trasformato in un danno da 28.000 dollari, poco meno di 25.000 euro. Secondo il proprietario dell'auto, la Mach-E sarebbe stata agganciata male dal trasportatore, che avrebbe infilato un gancio direttamente dove si trova la batteria - e dalle immagini si può vedere il danno in dettaglio.

Sfogliando il manuale della vettura si può vedere chiaramente come Ford suggerisca di trasportare l'auto tramite quattro punti di aggancio, pensati appositamente. Come abbiamo ricordato nell'articolo La batteria non si compra ma si cambia, la batteria è la parte più costosa di un'auto elettrica e dunque bisogna fare estrema attenzione per non danneggiarla. Da utenti non possiamo fare altro che controllare per bene cosa facciano i tecnici chiamati a intervenire, perché magari non sanno come trattare la nostra auto di nuova generazione. Per saperne di più sull'elettrica Ford: con la Mustang Mach-E in pista.