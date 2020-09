Trasporta la sua casa mobile di oltre 21 metri con un pick-up: finisce malissimo

La mente umana è spesso un mistero. Ci fa fare cose insensate e al limite della follia che poi, puntualmente, finiscono per diventare tragicomiche. Oggi vi raccontiamo la storia di un cittadino statunitense che ha tentato di trasportare un'intera casa con il suo pick-up...

A riportare la notizia è stato l'account Joplin First News, che ha anche pubblicato sul web alcune assurde immagini. Un cittadino americano ha tentato di trasportare un'enorme casa mobile lunga oltre 21 metri (70 piedi) con il suo pick-up Chevrolet Silverado, in piena notte di sabato per beccare magari meno traffico oppure farsi notare il meno possibile.

Un progetto naufragato dopo pochissimo tempo, poiché - chi l'avrebbe mai detto - la casa non ha retto alle sollecitazioni ed è finita di traverso su una strada extraurbana - bloccando fra l'altro l'intera circolazione. Solitamente per trasporti eccezionali di questo tipo servono dei grandi rimorchi o dei trattori molto potenti, con vistosi cartelli di "OVERSIZED LOAD" e vetture di controllo avanti e dietro per sicurezza; un tipo di trasporto sicuramente costoso che il protagonista di questa storia ha ben pensato di aggirare utilizzando il suo normale pick-up quotidiano, fallendo su tutta la linea.

Inoltre viaggi di questo tipo richiedono un'attenta organizzazione del percorso, bisogna evitare ponti, gallerie, curve a gomito eccessivamente strette per ovvi motivi, a vedere le immagini invece sembra che la casa abbia ceduto proprio percorrendo una curva, segno evidente di come il supporto scelto fosse tutt'altro che adatto allo scopo. Partita da qualche parte in Kansas, la casa era destinata a Sarcoxie, nel Missouri. La strada è rimasta bloccata per circa tre ore, poi la casa mobile è stata agganciata a un mezzo adeguato al trasporto.