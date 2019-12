Trasporta benzina in una busta di plastica: il video è virale

Internet sa essere un posto davvero assurdo, nel quale trovare qualsiasi cosa, anche la realtà là fuori però può essere altrettanto folle. Lo dimostra un nuovo video postato su Twitter da Tesla Owners Online, il più grande gruppo di possessori Tesla che spesso si beffa del “mondo a benzina”.

Il filmato mostra una donna asiatica che cerca di trasportare all’interno di una comune busta per la spesa da supermercato della benzina. Esatto, avete capito bene, la donna è stata filmata presso un distributore mentre riempiva una normale busta di plastica con benzina direttamente dalla pompa. Per maggiore sicurezza, la protagonista della clip ha poi aggiunto una seconda e una terza busta, così da rendere il tutto a prova di bomba… per così dire.

Ovviamente stiamo parlando di un’azione del tutto sconsiderata e pericolosa, non è la prima volta che qualcuno però compie qualcosa di stupido a un distributore di benzina. Come dimenticare la donna che, tempo fa, cercò di fare benzina a una Tesla Model S, un video diventato in pochissime ore virale, oppure le foto dal Texas che mostravano il proprietario di un Pick-up mettere “in tutta sicurezza” della benzina in recipienti aperti per la spazzatura. Del resto se internet è folle è anche perché è frequentato dalla stessa gente stramba che è possibile incontrare fuori, nel mondo reale…