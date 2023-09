Quanto sono trasparenti i distributori? Ad agosto 1.439 violazioni su 2.424 controlli

Il mese di agosto 2023 è stato alquanto nero per i carburanti, i cui prezzi hanno spesso e volentieri superato i 2 euro al litro. Non tutti i distributori fra l’altro hanno operato in totale trasparenza: su 2.424 interventi della Guardia di Finanza sono spuntate 1.439 violazioni.

La GdF ha avuto da fare gli straordinari nel mese di agosto appena terminato: ci sono stati controlli in 171 distributori situati lungo le autostrade e in 2.253 impianti al di fuori delle autostrade. Le violazioni contestate agli esercenti sono state ben 1.439, di cui 570 per mancata esposizione dei prezzi (ricordiamo che dall’1 agosto i distributori devono anche esporre il prezzo medio nazionale) oppure per aver praticato un prezzo diverso da quello esposto, una violazione parecchio grave. 869 invece sono state le violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi di comunicazione con l’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tutti i distributori infatti sono obbligati per legge a comunicare i prezzi praticati all’Osservaprezzi del Ministero, che in questo modo vigila su eventuali anomalie a difesa dei consumatori.

Le attività della Guardia di Finanza hanno anche riguardato gli obblighi fiscali, il funzionamento dei sistemi di erogazione del carburante, la qualità dei carburanti venduti.