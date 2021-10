Qualcuno ha trasformato una Toyota MR2 in un'Audi R8, ma nessuno la vuole

A quanto pare nel mondo ci sono un sacco di appassionati che si armano di pazienza e tanto olio di gomito per cimentarsi nella trasformazione delle proprie auto, in qualcosa a cui magari ambiscono ma che non possono permettersi. In questo caso una Toyota MR2 del 1993 è stata modificata per replicare un’Audi R8, ma il risultato sembra non piacere.

Un vero peccato, perché il lavoro svolto è ben fatto e guardando con occhio attento bisogna ammettere che non manca alcun elemento caratteristico del modello Audi: l’ampia griglia anteriore è al suo posto, così come non mancano le prese d’aria ricche di feritoie che caratterizzano l’R8 di prima generazione, e che adornano l’anteriore e il posteriore dell’auto.

I gruppi ottici sono presi in prestito da altri modelli della casa di Ingolstadt, in particolare si riconoscono i gruppi ottici anteriori dell’Audi A4, mentre al posteriore ci sono quelli della TT, mentre il design dei cerchioni è molto simile a quello originale dell’R8.

Il problema vero sono le dimensioni e le proporzioni della vettura, che è totalmente priva del fascino e della presenza scenica della vettura che vuole emulare (a differenza della Honda Civic trasformata in una Lamborghini Aventador SVJ che vi abbiamo mostrato di recente), e diventa anzi controproducente dal momento che l’auto diventa quasi una caricatura.

Passando all'abitacolo, notiamo che anche il cruscotto ha ricevuto alcune modifiche per assomigliare alla plancia della sportiva tedesca grazie all’aggiunta di struttura che dalla strumentazione scende e avvolge il tunnel centrale, anche se in questo caso siamo davvero distanti dal look e dalla qualità dell’auto reale.

L’auto originale, quando era ancora una Toyota, parlava inglese ma attualmente si trova in Florida, perché qualcuno aveva inspiegabilmente deciso di acquistarla, dovendo spendere anche una bella somma per importarla. Di recente è stata messa in vendita su eBay con un prezzo “compra ora” di 25,000 dollari, ma nessuno è stato così incosciente da azzardare l’acquisto. La strana Toyota MR2 ha ricevuto una sola offerta da 10,000 dollari, una cifra non congrua con il minimo richiesto dal venditore, e per questo è rimasta invenduta.

A proposito di replica “fai-da-te", forse non lo sapete, ma in Inghilterra c’è un raduno dedicato alle migliori repliche fatte in casa, e tra le auto c’è anche una Peugeot “Ferrari 430”.