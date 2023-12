Qualcuno ha trasformato una Honda Beat in un Tesla Cybertruck

Dopo aver visto il render di un Tesla Cybertruck 6x6, ecco una Honda Beat del 1991 trasformata a immagine e somiglia del suv elettrico. Conosciuta come RAAZER, questa creazione unica è il risultato del lavoro di Bill Papke, che ha acquisito la Honda Beat attraverso Bring A Trailer.

Il processo di trasformazione ha coinvolto la rimozione di tutti i pannelli della carrozzeria e del parabrezza, mantenendo solo gli interni e il motore a tre cilindri da 0,7 litri della Honda Beat. Questo motore, capace di raggiungere regimi simili a quelli di una S2000, è stato successivamente venduto a un appassionato di Beat. Papke ha utilizzato il software CAD per progettare la forma giusta dell'auto e ha collaborato con un saldatore locale per realizzare il telaio della carrozzeria.

Come risultato finale, RAAZER, presenta una carrozzeria angolare realizzata in alluminio spesso 63 cm, vetro a incasso, illuminazione a LED, ruote da 16 pollici e un rivestimento in vinil titanio spazzolato. L'abitacolo è stato modificato per adattarsi alla larghezza maggiore di RAAZER rispetto alla Honda Beat originale (Tesla sta facendo come Ferrari con Tesla Cybertruck? Potrebbe essere tutta una mossa di marketing).

Papke ha affermato di aver aggiunto circa 45kg di peso a vuoto della Honda Beat, portandolo a un aumento sostanziale. Nonostante le modifiche, il climatizzatore rimane funzionante, consentendo un'esperienza di guida relativamente confortevole. Papke ha concluso che, sebbene non sia progettato per la velocità o per scopi pratici come la spesa, RAAZER è un'auto divertente da guidare che attira l'attenzione anche alle esposizioni automobilistiche locali.