Qualcuno ha trasformato una Bentley in un pick-up: può essere vostra per 175.000 euro

Provate a immaginare una Bentley Continental Flying Spur... fatto? Ora trasformatela in un pick-up truck e cercate di trattenere le espressioni di disgusto. Ebbene qualcuno ha realizzato davvero questo strano ibrido: ecco a voi la Decadence, un pick-up su base Bentley.

Chi conosce il marchio inglese sa bene che le alte prestazioni e il lusso sfrenato poco si accostano alla versatilità di un pick-up american style. Ebbene la britannica DC Customs ha raggirato qualsivoglia preconcetto per far felice un cliente e ha creato la Decadence, una one-off (significa che ne esiste una sola, per fortuna...) che qualcuno ha convertito per 120.000 sterline, vale a dire circa 140.000 euro. Il felice possessore di questo veicolo potrà contare su un potente pick-up con motore W12 da 6.0 litri capace di erogare 560 CV, potente e funzionale, con un cassone posteriore alquanto capiente.

Alla base del progetto c’è una Continental Flying Spur del 2005, alla quale sono stati ovviamente applicati diversi cambiamenti a partire dal montante B. La vettura ha perso le portiere posteriori per far spazio al classico cassone da pick-up; nonostante questo il tettuccio si apre ancora elettronicamente, inoltre al posto dei sedili posteriori è rimasto un po’ di spazio storage extra. Se sognate un mostro simile può essere vostro per soli 175.500 euro al cambio, l’attuale proprietario sta vendendo l’auto a Knaresborough, nel Regno Unito.

