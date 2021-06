Si può trasformare una Tesla in un camper? Ecco alcuni interessanti spunti per voi

Brian Jenkins, è uno youtuber che ci racconta la sua esperienza d’uso come proprietario della Tesla Model Y, che nel suo caso ha subito numerose modifiche che strizzano l’occhio ai veicoli da Overland. Allo stato attuale, l’auto è più votata all’off-road e pensata per poter campeggiare in libertà. Scopriamone alcuni dettagli.

Di recente vi avevamo mostrato le capacità dell’auto nel deserto del Moab, una metà amata dai viaggiatori più avventurieri e amanti del fuoristrada, dove la Model Y ha dimostrato di saper dire la sua sui terreni non asfaltati. Abbiamo già visto alcune modifiche tecniche dell’auto, ma adesso Brian si è soffermato sulle capacità “abitative” del mezzo, che è stato trasformato nell’alleato perfetto per campeggiare.

La sua Tesla infatti è dotata di un set up da campeggio, caratterizzato da una tenda montata sopra al tetto della vettura. Questa è posta direttamente sopra al vetro panoramico di cui è dotata la vettura acquistata dal concessionario, ma la struttura non va a toccare sul vetro, anche quando occupata dalle persone, non c’è quindi alcun pericolo di rottura del cristallo. In ogni caso non sarebbe comunque un problema dato che Tesla ha detto che il tetto in vetro potrebbe resistere al peso di altre cinque Model Y impilate sopra di esso.

Una volta aperta la struttura contente la tenda, Brian ci mostra l’interno, caratterizzato da una parte superiore che all’occorrenza può essere scoperta per far entrare più luce, oltre ad una piccola batteria esterna che serve a ricaricare i dispositivi elettronici come smartphone e pc, oltre a dare energia ad una pratica ventolina per arieggiare.

Una volta parcheggiata l’auto dispone anche di una tenda secondaria fissata a terra, al cui interno ha disposto tutti gli oggetti utili alla cottura e alla preparazione delle pietanze. Nel bagagliaio invece c’è un frigo in grado di contenere cibo e bevande per diversi giorni, collegato ad un altro battery pack che viene tenuto in carica dal pannello solare presente sul coperchio rigido della tenda.

Insomma, non avrete la stessa libertà offerta dai veri veicoli Overland, ma è evidente che con un po’ di inventiva si può davvero trasformare la Tesla in un'ottima compagna di avventure, magari portando con sé anche un’unità abitativa componibile, o magari un carrello con la barca.