Per trasformare un parcheggio in un posto geniale bastano solo due linee in più

Ah, il parcheggio. Oggigiorno un vero e proprio miraggio degli automobilisti, soprattutto di quelli che vivono (e guidano) in città. E poi magari quando c'è è troppo piccolo per la propria vettura, ma i posteggi stanno diventando sempre più piccoli? Comunque sia, a quanto pare in Australia hanno trovato una soluzione geniale, o quasi, al problema.

Per rispondere alla domanda precedente: no, i parcheggi non si stanno rimpicciolendo. Le linee bianche (così come quelle gialle e quelle blu) non si spostano, né si restringono. Semplicemente, queste non si sono adeguate alle dimensioni delle nuove vetture. E dunque, sì, il problema sono le nostre automobili. Tra SUV e crossover, B-SUV e via discorrendo, ci siamo ritrovati a guidare dei veri e propri bestioni a quattro ruote. Ecco perché parcheggiare è diventato sempre più arduo, e costoso (Parcheggiare un SUV in centro a Parigi potrebbe costare fino a 225 euro per 6 ore)...

Serve una soluzione, magari tornare a guidare tutti quelle piccole utilitarie degli anni '50, '60 e '70, di cui la Fiat era capostipite nella produzione europea, tra la 600 prima, la 500 poi e infine la 126 (Jennifer Lopez rilancia la Fiat 500e: l'icona italiana torna negli USA). Oppure potremmo anche copiare la soluzione australiana. Infatti, presso il centro commerciale Glebe Hill Village in Tasmania (Stato australiano), le strisce bianche dei parcheggi non sono come quelle di tutte le altre.

Una formazione molto particolare degli spazi dedicati alle vetture. Non una singola linea tra un posto e l'altro ma un vero e proprio rettangolo in grado di offrire più spazio, e tutta una serie di altri vantaggi. Infatti, così facendo non si rischierà di sbattere lo sportello contro la carrozzeria di un altro veicolo, inoltre è garantita una comoda salita e discesa dall'abitacolo con manovre più semplici. Ma c'è uno svantaggio: ovviamente, la doppia linea porta anche a uno 'spreco' di spazio, e questo si traduce in minor posti per il parcheggio. Magari in Australia lo spazio non manca, ma nelle città europee?