Trasformare una normale bici in e-bike con un kit sviluppato da Red Bull

Red Bull è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni: la bevanda energetica più famosa del mondo “mette le ali” a tantissimi sport e progetti, spesso e volentieri di natura estrema. Di recente però la società ha anche investito in un kit che trasforma la vostra bici muscolare in una e-bike (come funzionano i kit di conversione?).

Il dispositivo, che promette di essere rivoluzionario, è stato progettato da Skarper e da Red Bull stessa, che ha investito nel progetto. Il risultato è un kit di conversione per bici particolarmente leggero, potente ed eco friendly con tecnologia DiskDrive. Parliamo effettivamente di un dispositivo leggero e ultra portatile, può infatti essere montato e smontato nel giro di pochi istanti. Skarper ha progettato un vero e proprio cambio interno che regola l’assistenza del motore elettrico, e che a motore spento non aggiunge alcun peso alla pedalata. La vostra bici può diventare a pedalata assistita in qualsiasi momento, inoltre per montare il dispositivo non sono richieste modifiche al telaio, basta agganciare una staffa all’altezza del mozzo posteriore e il gioco è praticamente fatto.

Tecnicamente il kit offre 50 Nm di coppia, dunque abbiamo un discreto brio in fase di accelerazione, e 250 W di potenza (si può dunque usare in libertà in Europa). La sua batteria da 202 Wh promette fino a 60 km di autonomia e si ricarica in 2 ore e mezza, inoltre se avete dimenticato di caricare il vostro kit in 30 minuti potete recuperare 15-20 km di autonomia. La velocità massima possibile è di 32 km/h, in UE però il tutto viene limitato a 25 km/h. Arriviamo così a parlare di pesi: 3 kg + 300 g per il rotore del DiskDrive. Non possiamo darvi un prezzo per il kit perché al momento il progetto è ancora in fase di sviluppo, per seguire il lancio commerciale potete lasciare la vostra mail direttamente a Skarper tramite un form dedicato.