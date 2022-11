Trasformare una bici in e-bike: come funzionano i kit e quale tipo scegliere?

Le nuove biciclette elettriche stanno diventando sempre più oggetti del desiderio, non sempre però il loro prezzo è adatto a tutti i portafogli. Esistono però sul mercato i kit di conversione, capaci di trasformare qualsiasi bicicletta tradizionale in una e-bike. Vediamo come funzionano.

I motivi per cui acquistare un kit di conversione possono essere diversi. Magari le e-bike nuove hanno prezzi esagerati per il vostro budget, basti pensare che una e-bike pieghevole può costare anche 1.800 euro (proviamo la nuova Fiido X pieghevole), oppure avete investito da poco in una buona bici tradizionale e non avete intenzione di sostituirla. Ebbene i kit di conversione possono aiutarvi.

Sul mercato si trovano attualmente tre kit differenti, il primo richiede l'installazione di un motore elettrico direttamente sul blocco pedali, il secondo integra il motore sul mozzo della ruota anteriore o posteriore, il terzo è il più curioso: si attacca al tubo della sella o alla forcella e poggia sulla ruota posteriore o su quella anteriore.

Il primo è senza dubbio il kit più efficace ma anche quello più costoso e complicato da installare, inoltre la batteria viene solitamente montata lungo il tubo obliquo principale, dunque andate a perdere l'alloggiamento di una eventuale borraccia. A volte le batterie possono innestarsi anche sul tubo verticale della sella, dipende però dal kit. Con questa versione è il blocco pedali a ottenere assistenza elettrica, abbiamo dunque la classica "pedalata assistita".

Il kit di secondo tipo agisce direttamente sul mozzo anteriore o posteriore. È una soluzione "salvaspazio" poiché non occupa spazi aggiuntivi sulla bicicletta, inoltre è adottata in partenza da moltissimi produttori, soprattutto di e-bike pieghevoli, dunque non è affatto una soluzione "secondaria". In questo modo la coppia elettrica viene scaricata direttamente sulla ruota. Solitamente con kit di questo tipo la batteria si può installare sul manubrio (come nel caso del kit Swytch) o lungo il tubo verticale della sella.

Il terzo kit è il più innovativo, il più semplice da installare ma anche il meno efficiente. Di recente abbiamo visto questa soluzione applicata da Livall con il suo PikaBoost, che installato direttamente sul tubo della sella applica una forza sulla ruota posteriore, spingendola. Può essere una soluzione economica e poco invasiva, inoltre esistono diversi prodotti di questo tipo, pensiamo al kit e-bike Rubbee. Menzione speciale va al kit Skarper, che scarica l'energia su un disco simile a quello dei freni.

Se state cercando un kit di conversione, ecco i migliori kit di conversione e-bike su Amazon.it.