Trasformare auto d'epoca iconiche in imbarcazioni EV: la folle idea di Floating Motors

Il mondo dei motori non si limita alla sola terraferma ma abbraccia anche altri elementi, come l’aria e l’acqua. Spesso uno influisce sull’altro e prendono vita creazioni incredibili, come la Rolls-Royce Boat Tail vista di recente, un’auto dal design ispirato alle imbarcazioni. La Floating Motors però ha creato un progetto ancor più ambizioso.

L’idea della società italiana – nata da una joint venture tra Jet Capsule, un costruttore italiano di imbarcazioni, e lo studio del designer Pierpaolo Lazzarini - è quella di prendere alcune delle vetture d’epoca più iconiche della storia e trasformarle in imbarcazioni personalizzate a propulsione elettrica.

Il progetto è stato chiamato “Resto-Floating”, e per il momento si basa su alcuni modelli automobilistici leggendari, nella fattispecie la Mini Cooper, la Jaguar E-Type, il mitico van Volkswagen T2 Bus e molti altri, tra i quali una Dodge Charger alla “The Dukes Of Hazzard”.

Come detto, l’idea è quella di creare delle imbarcazioni personalizzate non solo nella tipologia di modello di riferimento ma anche nelle dimensioni e nelle forme dello scafo. Il progetto infatti si basa su una struttura galleggiante portante su cui si installa la scocca dell’auto scelta. A seconda dei modelli, la struttura può avere diverse dimensioni, a partire da 3 metri fino ai 7,5 metri di lunghezza, mentre lo scafo è disponibile in tre varianti, ossia convenzionale, catamarano o hydrofoil.

Sul sito di Floating Motors al momento sono presenti 5 modelli (gli altri si celano dietro ad un “Coming soon...”) e all’occorrenza è possibile scegliere una combinazione “terra-mare” su misura. Per tutte le imbarcazioni è presente una motorizzazione elettrica, e in certi casi si può optare anche per unità termiche fuoribordo marchiate Mercury, e in ogni caso le potenze raggiungono anche i 270 CV.

Il progetto di Floating Motors è assolutamente originale e ambizioso, e non vediamo l’ora di vedere una di queste creazioni in acqua, sperando che non ci voglia troppo tempo perché questo avvenga. Voi cosa ne pensate, vi piace l'idea?