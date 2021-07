Trasformano una vecchia Honda Civic in una Lamborghini Aventador: la replica è da premio

Su queste pagine mostriamo spesso strane vetture “Frankenstein”, fusioni indicibili e strani esperimenti. I risultati non sono sempre appaganti, dobbiamo però riconoscere che questo garage custom indiano ha fatto davvero un capolavoro partendo da una Honda Civic.

I ragazzi di Dream Customs India hanno recuperato una vecchia Honda Civic per farla assomigliare in tutto e per tutto a una Lamborghini Aventador SVJ, centrando in pieno l’obiettivo. Certo basta avvicinarsi e guardare con attenzione la vettura per capire che in effetti si tratta di un clone di media fattura, inoltre quando si accende il motore non si ha più alcun dubbio: manca infatti il poderoso V12 di Sant’Agata Bolognese, troviamo invece un normalissimo quattro cilindri dal suono tutt’altro che sportivo.

Bisogna dare però atto che l’impatto estetico è impressionante, soprattutto all’anteriore. Anche se per qualcuno sarà un gesto dissacratorio nei confronti della vera Aventador, è anche vero che in questo modo i ragazzi di Dream Customs India hanno creato una vettura unica nel suo genere, a suo modo una one-off davvero particolare e suggestiva, modificando anche gli interni e aggiungendo uno schermo touch alla Civic originale. Che ne pensate, girereste mai con una replica di questo calibro? Magari preferite questa assurda Fordrarri GT40…