Una Tesla Model S trasformata in un kart: l'accelerazione è devastante

Kyle Wade, noto come BoostedBoiz su YouTube, ha modificato una Tesla Model S distrutta trasformandola in un potente "exocet" per le gare di accelerazione. Una piccola follia che però stuzzica i desideri di tutti gli amanti delle corse.

Il ragazzo ha acquistato la Tesla a un prezzo relativamente conveniente dal momento che l'auto era incidentata, ottenendo così l'opportunità di lavorare su una base di veicolo prestigiosa a un costo ridotto. Il mercato dell'usato può offrire molte opportunità per coloro che sono intenzionati a modificare i propri veicoli (per saperne di più ecco una breve storia del tuning).

Successivamente Wade ha rimosso alcune parti significative della carrozzeria dell'auto, come il tetto in vetro, i finestrini posteriori e i pannelli laterali posteriori. Nonostante la rimozione di queste componenti, però, il peso è diminuito di soli 86 kg, di cui 39 provenienti solo dal tetto in vetro.

Dopo 4 giorni di lavoro e ben 400 kg rimossi dalla Tesla Model S, Wade ha realizzato un vero e proprio "Cyber Kart" capace di percorrere un quarto di miglio (i nostri 400 metri) in soli 8,83 secondi con un'accelerazione 0-100 km/h in soli 1,87 secondi. Un vero e proprio razzo da corsa.

Per quanto imprese simili stuzzichino la fantasia di molti appassionati, ricordiamo che modificare in modo così profondo una macchina del genere potrebbe seriamente compromettere la struttura del veicolo e con essa la sicurezza. Parti come il montante B, fatto d'acciaio, sono fondamentali per proteggere i conducenti in caso di collisione, come quella avvenuta in provincia di Padova. Raccomandiamo pertanto di non imitare simili iniziative. Ricordiamo inoltre che i test su questa Tesla sono stati svolti in ambienti controllati.