Trasforma un Ford F-150 in un camper ma finisce molto male...

Probabilmente in Italia non abbiamo mai parlato così tanto di pick-up come dopo la presentazione del Tesla Cybertruck, che a seconda della potenza ha un determinato carico massimo che può trasportare. Così anche gli altri pick-up del mercato, per un motivo ben preciso.

I dati riportati nella scheda tecnica di ogni veicolo riguardanti il carico massimo andrebbero assolutamente rispettati, anche perché sono frutto di test e dipendono interamente dalla normale fisica. Cosa succede quando invece si supera il limite? Chiaramente si fanno seri danni, come ha imparato il proprietario del Ford F-150 protagonista di questa news.

Sul cassone posteriore della vettura è stato infatti montato il modulo abitativo di un camper, come se il pick-up fosse perfettamente in grado di sostituire la motrice, un’idea ovviamente alquanto sciocca. Secondo Google infatti il retro di un camper, fra l’altro questo in particolare era dotato di tutti i comfort, compreso un impianto audio surround, può pesare in media oltre 1.200 kg, mentre un F-150 di quel tipo sopporta sul retro fino a 900 kg nella sua versione a quattro ruote motrici. Parliamo di una vettura con motore V8 da 5.4 litri da 300 CV, un propulsore potente ma assolutamente non adatto a portare così tanto peso - fra l’altro del tutto sbilanciato...