Trascina una Golf in autostrada a bordo di una grossa motrice: il folle video è virale

Il video che state per vedere ha dell’incredibile: il conducente di una motrice della Royal Mail ha trascinato per diversi metri una Volkswagen Golf GTI senza accorgersene. È difficile da spiegare a parole dunque mandate subito il video in play, trovate il post di Twitter in basso.

È successo nella giornata del 16 dicembre su un’autostrada inglese e non è chiaro come la Golf sia finita di traverso davanti alla motrice di colore rosso delle poste britanniche. Sta di fatto che il conducente del semi-truck non si è accorto assolutamente di nulla, sia per l’alta posizione di guida che evidentemente per la potenza del mezzo - che non ha riscontrato particolare attrito evidentemente.

L'uomo si è visto circondare da altre auto che suonavano il clacson e segnalavano, ha dovuto abbassare il finestrino e sporgersi al di fuori per capire davvero cosa stesse accadendo. Non devono essere stati secondi distesi quelli vissuti dai passeggeri della Golf, con il conducente che cercava in ogni modo di divincolarsi dalla spinta della grossa motrice - senza successo.

In realtà sbucare di traverso al di là del camion non sarebbe stato neppure troppo sicuro, con altre auto che avrebbero potuto impattare violentemente sulle altre corsie, fortunatamente non è accaduto nulla di tutto questo, la motrice si è fermata e nessuno si è ferito. Inutile dire che il video è diventato in pochissimo tempo virale, raccogliendo in poche ore oltre 5 milioni di visualizzazioni.