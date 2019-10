Trapelate le prime foto dell'Alfa Romeo Tonale, il crossover sta arrivando

L'Alfa Romeo Tonale è sempre più vicina. Lo testimoniano le prime foto trapelate sul web, che riprendono il nuovo crossover compatto della casa italiana in una forma che si direbbe finale. La vettura andrà a sfidare Volvo XC40, BMW X2 e Audi Q3.

Le differenze tra questa versione e il concept "acerbo" presentato al Salone di Ginevra di quest'anno sono evidenti (mostrate nella galleria in fondo). I fari sono più larghi, ed è sicuramente una scelta obbligata e dettata dalle regole per l'omologazione stradale che non prevedono luci troppo sottili. Maggiore è la distanza tra questi e il triangolo invertito simbolo della casa. Tra le altre cose la fascia anteriore ha un aspetto più bombato, e infine gli specchietti retrovisori sono quelli classici, scelti al posto delle "futuristiche" telecamere con display.

Al posteriore i fari conservano il loro andamento orizzontale lungo tutta la larghezza del crossover, ma anche in questo caso sono più larghi rispetto a quelli presentati in fase di concept. Gli scarichi ovali restano invece integrati nel paraurti posteriore, senza sfociare al di fuori.

Peccato che le immagini non riprendano gli interni, sarebbe stato molto interessante vedere eventuali modifiche rispetto al concept, che prevedeva due display digitali, uno da 12,3 pollici dedicato al quadro degli strumenti, e l'altro da 10,25 utile soprattutto all'infotainment dell'abitacolo. Erano presenti anche alcune spie a LED posizionate vicino ai bocchettoni della ventilazione, utili alla regolazione della climatizzazione.

In attesa di sapere se sia questo il design finale della Alfa Romeo Tonale vi rimandiamo ad una notizia di un mese fa, che vedeva FCA investire 1 miliardo di euro per la produzione dell'imminente crossover e della Fiat Panda. Soldi utili all'ammodernamento delle linee produttive nostrane.

Infine non ci è dato ancora sapere il tipo di motorizzazioni presenti sulla vettura. In molti supponevano l'esclusiva presenza di un powetrain ibrido, ma probabilmente vedremo anche versioni diesel e benzina, almeno per il primo periodo di commercializzazione. Comunque lo scopriremo a breve, dato che la produzione è sulla linea di partenza.