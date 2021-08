Trapelata la Lamborghini Countach del nuovo millennio! Ecco il design

La Lamborghini Countach, lanciata sul mercato negli anni '70, ha rappresentato una vera e propria icona delle quattro ruote. Per decenni è rimasta nell'immaginario di grandi e piccoli, e tantissimi teenager ne avevano le stanzette piene di poster.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare della riproposizione in chiave moderna dello storico bolide, con l'annuncio del 9 agosto a fare da apripista per rumors, speculazioni selvagge e scommesse sull'estetica e sulla motorizzazione.

Nella mattinata di ieri poi la casa di Sant'Agata Bolognese ci ha concesso delle immagini parziali estremamente accattivanti, e tutti coloro che hanno amato la macchina sono andati immediatamente su di giri.

Adesso però delle immagini trapelate su internet hanno preso in contropiede il brand facendo trapelare in anticipo l'estetica della carrozzeria (da prendere ancora con le pinze) visibile tramite le due immagini in fondo alla pagina. Ad un primo sguardo appare chiarissimo il legame della nuova Countach con la Sian, dalla quale prende forte spunto per il retrotreno. La fiancata invece rimanda direttamente alla popolare Aventador, mentre il muso ha davvero un carattere tutto suo.

Il modello arriverà sul mercato sotto il nome di Lamborghini Countach LPI 800-4, ed è praticamente certo che si muoverà grazie al solito e prepotente V12 del brand italiano. Adesso non vediamo l'ora di poter dare un'occhiata all'abitacolo e di scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche.

Prima di farci sapere cosa ne pensate tramite la sezione commenti in calce, date un'occhiata all'esemplare di Lamborghini Sian che ha appena raggiunto Bologna: il brand vuole celebrare l'inserimento dei portici della città nei siti riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.