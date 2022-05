Transpotec 2022: le migliori novità elettriche professionali in fiera a Milano

Alla Fiera di Milano si sta tenendo una nuova edizione del Transpotec (dal 13 al 15 maggio), il Salone dei Trasporti e della Logistica. Un settore che sta attirando la nostra attenzione per via di una presenza sempre più massiccia di nuove tecnologie elettrica. Siamo stati al Salone 2022 e abbiamo individuato le novità elettriche più interessanti.

Partiamo dallo stand Mercedes-Benz, che ha portato in fiera un esemplare di eActros. Una motrice dotata di 2 motori elettrici asincroni a magneti permanenti che erogano 330 kW di potenza continua, 400 kW di picco. Raggiunge gli 89 km/h e può salire in prima marcia pendenze del 25% (ci sono 2 marce più la retro). I pacchi batteria a bordo sono quattro agli ioni di litio, per un totale di 388 kWh effettivi di energia (4x97) a 400 V.

Anche Scania ha portato a Milano delle importanti novità elettriche: ha mostrato ad esempio un nuovo motore chiamato E-Machine dal peso di appena 200 kg e capace di erogare 230 kW di potenza continua, 280 kW di picco. Funziona a 650 V di tensione ed è raffreddato a olio, ovviamente in combo con una batteria Scania da 263 kg di peso con celle Li-ion NMC 622. Ogni pacco di questo tipo conserva 32 kWh di energia e può ricaricare fino a 200 A. Simile tecnologia è già in uso a bordo dello Scania BEV 25 L B4X2NB, un autocarro elettrico con comparatore posteriore per i rifiuti. Eroga 230 kW di potenza e ha 1.300 Nm di coppia, mentre ricarica fino a 130 kW tramite CCS2.

Il Gruppo Koelliker ha portato un'intera gamma elettrica a marchio Maxus, all'interno della quale spiccano il Maxus eDeliver 9 con 353 km di autonomia massima, il Maxus eDeliver 3 con 342 km di autonomia, il Maxus T90, un interessante pick-up elettrico con 320 km di autonomia.

Novità interessanti anche presso lo stand Volvo: qui abbiamo visto dal vivo una nuova colonnina di ricarica fino a 360 kW di potenza e il Volvo FM elettrico di nuovissima generazione. Presso lo stand Ford invece abbiamo ri-visto l'E-Transit 100% elettrico (per saperne di più: primo contatto con il Ford E-Transit) assieme al nuovo Transit Custom Plug-in Hybrid. Ricordiamo poi che Ford ha presentato il nuovo E-Transit Custom.