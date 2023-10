La transizione energetica rischia di saltare? Il problema è la rete elettrica globale

Il cambiamento climatico e la transizione energetica sono ormai temi di caratura quotidiana, che ovviamente toccano in primo piano anche la mobilità. Il nostro futuro va deciso adesso, di cosa abbiamo bisogno però affinché la rete elettrica supporti davvero la rivoluzione green che tanti auspicano? La risposta arriva da uno studio inedito.

Si tratta di un’indagine unica nel suo genere portata avanti dalla IEA, ovvero la International Energy Agency, e i risultati non sono poi tanto incoraggianti. Che davanti a noi avessimo tantissimo lavoro da fare in qualche modo lo sapevamo già, ora però siamo in grado di quantificarlo quel lavoro: il mondo ha bisogno di aggiungere (e/o aggiornare) 80 milioni di chilometri di rete elettrica entro il 2040 per soddisfare gli obiettivi green che ci stiamo dando.

Lo studio ha analizzato la rete elettrica globale e ha riassunto il tutto in un messaggio chiaro: il futuro del pianeta richiede un’azione rapida, non c’è più tempo da perdere. All’atto pratico bisogna creare da zero una nuova rete elettrica mondiale che sia alla pari di quella esistente, dobbiamo insomma raddoppiare la portata attuale.

Nel mondo si stanno moltiplicando a vista d’occhio i progetti atti alla creazione di nuova energia pulita, molti di quelli già completati però sono in attesa di essere collegati alla rete poiché mancano le infrastrutture adatte. In attesa abbiamo circa 1.500 GW (gigawatt) di energia proveniente da progetti già in stato avanzato che attendono nuove infrastrutture, abbiamo aumentato di 5 volte la portata del solare e dell’eolico in un solo anno, il “collo di bottiglia” creato dalla rete però rischia di frenare clamorosamente la transizione energetica, il che sarebbe un autentico disastro - soprattutto alla luce del fatto che i progetti sono quasi terminati e altri arriveranno prossimamente.

Nel “mondo al contrario” in cui viviamo, non stiamo riscontrando difficoltà nel creare nuovi progetti green ma nel loro collegamento alla rete globale. È come se avessimo concentrato tutte le nostre forze nel piantare alberi da frutto, dimenticando completamente di organizzare il trasporto della frutta fatta e finita: una volta raccolta, questa frutta rischia di rimanere ferma a marcire, senza che nessuno possa mangiarla.

Nel frattempo un team di lavoro della Eindhoven University of Technology ha messo a punto un’auto elettrica a energia solare che non ha bisogno di essere ricaricata alla rete elettrica... probabilmente la mobilità del futuro sarà così, del tutto autonoma, ma una rivoluzione di questo tipo non avverrà domani, abbiamo ancora bisogno di tempo.