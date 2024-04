Transfagarasan, per Jeremy Clakrson 'la strada migliore al mondo': ecco spiegato il motivo

Si chiama Transfagarasan ed è considerata la strada migliore al mondo. A darle questo titolo è stato lo storico programma televisivo motoristico Top Gear nel 2009, all'epoca condotto ancora da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Perchè questo soprannome importante? Secondo Jeremy Clarkson la strada migliore al mondo era il passo dello Stelvio in Italia, la leggendaria Strada Statale 38 che ha dato il nome al SUV di Alfa Romeo, pronto a rinnovarsi nel 2025, ma dopo aver percorso la via romena il suo giudizio è cambiato.

In totale è composta da 688 curve ed è lunga circa 90 km, fra cui anche un tunnel di 880 metri, da fare ovviamente ad una velocità ridotta. Del resto siamo su una strada di montagna che attraversa la catena dei Carpazi, seconda strada asfaltata più alta del Paese dopo la Transalpina, e di certo non un circuito di Formula 1.

Si calcola che in media si percorre a circa 40/50 km/h, ma tale limite non venne rispettato assolutamente da Mark Higgins, noto pilota da rally, che con la sua Prodrive Subaru STI RA Time Attacck, decise di infrangere ogni regola correndo ad una velocità media di 82 km/h e raggiungendo in alcuni trattati anche il doppio della velocità.

E' una strada che regala delle vere e proprie gioie ai piloti, che ovviamente possono percorrerla a tutta birra in estrema sicurezza: ci sono pezzi veloci, altri stretti, cambiamenti di altitudine, curve ad angolo pazzesco e numerosi tunnel, insomma, un vero e proprio parco giochi per tutti coloro che amano guidare.

Basta vedere il video che trovate più sotto per capire meglio di cosa stiamo parlando, e soprattutto, della velocità monstre con cui il buon Higgins ha deciso di percorrere la Transfagarasan, tra l'altro sul bagnato. Su questo percorso ci corse anche il nostro pilota Fabio Barone, che il 3 agosto del 2015 conquistò il record del mondo di velocità sul tratto, grazie ad una Ferrari 458 Italia, auto che è in dotazione alla polizia ceca (non romena). Ma ora basta con le chiacchiere, godetevi il filmato e su il volume!

