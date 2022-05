Tram travolge Kia EV6 del campione di hockey Jaromir Jagr: l'auto lo salva

La leggenda NHL (l'hockey americano) Jaromir Jagr è stata coinvolta in un serio incidente il 25 maggio 2022. Il campione stava guidando nelle strade di Praga, in Repubblica Ceca, la sua Nuova Kia EV6 elettrica - proprio la Kia EV6 Auto dell'Anno 2022 che ha avuto l'occasione di sfoggiare le sue 5 Stelle EuroNCAP.

Il vincitore della Stanley Cup nel 1991 e 1992 stava cercando di superare un incrocio a quattro corsie davvero molto trafficato e non si è accorto dell'arrivo di un tram a velocità sostenuta alla sua sinistra. Il mezzo pubblico ha urtato la Kia EV6 sul lato del conducente, distruggendola completamente e facendo aprire gli airbag laterali.



Fortunatamente l'atleta cinquantenne, che ancora gioca hockey competitivo nel suo Paese natale, non si è fatto nulla di grave, così come non si è ferito nessuno a bordo del tram. Certo a vedere le immagini sembra proprio che la botta sia stata alquanto violenta, è un mezzo miracolo che Jagr sia rimasto illeso.



In realtà il giocatore si trovava a bordo di una delle auto più sicure del momento, la Kia EV6 infatti ha guadagnato le 5 Stelle EuroNCAP (il punteggio massimo), con l'ente che ormai non esegue solo "semplici" Crash Test ma prova anche i sistemi di emergenza automatici (ADAS). Commentando l'accaduto sui social Jagr ha scritto che pensava fosse arrivata la sua ora e invece la Kia lo ha salvato...