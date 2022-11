I nuovi tram-bus elettrici di Londra: si caricano in 10 minuti e hanno il WiFi a bordo

Il trasporto pubblico di Londra sta diventando sempre più elettrico, parliamo ovviamente di quello su gomma. TfL, Transport for London, ha svelato i 20 nuovi tram-bus completamente elettrici. Scopriamo le loro caratteristiche principali.

Iniziamo dal design. Si tratta di tram-bus dall'aspetto giocattoloso e futuristico, come se fossero delle nuvole mobili. Nuvole rosse, come tradizione londinese vuole. Questi 20 veicoli copriranno la tratta 358 da Crystal Palace a Orpington a partire dal 2023. Ma vediamo tecnicamente cosa offrono: sono lunghi 12 metri e hanno una capacità di ricarica eccezionale. Essendo mezzi pensati per il trasporto pubblico, devono percorrere al giorno tantissimi chilometri e non possono perdere troppo tempo in fase di ricarica.

I nuovi tram-bus londinesi infatti si ricaricano in appena 10 minuti: grazie a due stazioni ad alta potenza installate lungo il percorso (che funzionano tramite pantografo), basteranno due soste da 5 minuti per permettere ai mezzi di coprire la tratta per tutto il giorno. Poi la notte verranno connessi ai charger del deposito per una ricarica più lenta. All'interno sono davvero ben curati, mettono a disposizione delle porte USB per la ricarica, WiFi, pulsanti in Braille e cappelliere per i bagagli.

Quello della linea 358 è un progetto pilota, TfL ha già annunciato che se tutto andrà come deve arriveranno altri tram-bus elettrici a Londra. Attualmente già circolano 850 bus elettrici per tutta la città, dal 2034 però TfL vuole avere l'intera flotta a zero emissioni. Ricordiamo che a Londra sono già attivi bus a due piani elettrici.