Trainare una Tesla a 110 km/h la carica a una velocità sorprendente

A meno di imminenti rivoluzioni tecnologiche, le auto elettriche richiedono spesso una lunga attesa alla colonnina per essere ricaricate completamente. In tal senso le auto tradizionali hanno ancora un grosso vantaggio, ma un curioso dettaglio sulla ricarica della Tesla Model S ha attirato la nostra attenzione.

Come saprete, alcuni veicoli a batteria possono essere caricati semplicemente trainandoli, e la Model S non fa eccezione. Utilizzando il motore come generatore e facendolo girare tramite l'azione di traino di un'altra auto, questo pompa energia all'interno della batteria, e i ragazzi di Warped Perception hanno appena dimostrato le grandi capacità della berlina premium in questo specifico ambito.

Il proprietario del canale ha deciso di collegare la sua Model S ad una Mercedes-Benz E55 AMG. La seconda ha trascinato la prima per circa 40 chilometri ad una velocità costante di 110 km/h e ha permesso lui di trarre interessanti conclusioni.

Innanzitutto, durante l'operazione la EV di Fremont non ha mai palesato messaggi di avvertimento o errori di sicurezza di ogni tipo, per cui apparentemente la manovra non comporta rischi di danneggiamento alle componenti del veicolo.



Successivamente è importante sottolineare che la Model S trainata a 110 km/h riesce a ricaricare la batteria con una potenza di circa 65 kW. Non si tratta chiaramente di risultati paragonabili a quelli di un collegamento al Tesla Supercharger, ma è comunque superiore alle proposte di molte altre infrastrutture di terze parti, che spesso non si spingono neanche a 50 kW.



Da parte nostra ci teniamo a non incoraggiarvi troppo nell'intraprendere spesso ricariche simili, anche perché se il veicolo trainato non è guasto è vietato per legge trainarlo. Oltretutto il traino di un'autovettura in autostrada o in extraurbano è severamente vietato in ogni caso, almeno in territorio italiano.



A proposito di Tesla vogliamo chiudere menzionando l'ultimo test sulla nuova Model S Plaid: è la vettura stradale più veloce al mondo (e non solo con partenza da fermo), ma c'è un piccolo problema.