Trainare rimorchi con la vostra Tesla Model 3? Meglio non farlo, i consumi sono folli

I ragazzi di InsideEVs hanno da poco inaugurato il loro primo canale YouTube in assoluto, e quest'oggi hanno deciso di proporci un interessante esperimento riguardo Tesla Model 3, esperienze di traino di un rimorchio, relativi consumi, e Autopilot.

Il proprietario del canale Kyle Conner ha deciso per questo motivo di fare visita all'amico Ben, proprietario della Tesla Model 3 Performance che potete vedere nel video in alto. I due hanno attaccato un rimorchio dietro alla EV californiana, per poi metterla in marcia sul tracciato di test di InsideEVs.

L'obiettivo principale era quello di rilevare i consumi sotto lo stress scaturito dal peso aggiuntivo, provando a raggiungere il Supercharger delle Montagne Rocciose lungo la strada. Prima c'è da notare però un fatto particolare: mentre la Model X in modalità rimorchio non consente all'Autopilot di funzionare, la Model 3 nelle stesse condizione consente alla guida autonoma di attivarsi.

Tornando a noi, la vettura di Ben col rimorchio ha percorso soltanto 2,32 chilometri per chilowattora, un consumo elevatissimo e totalmente folle. Per fare un esempio Kyle Conner l'ha confrontato alla percorrenza media che la stessa Model 3 ottiene senza nessun carico al posteriore, che si attesta in media sui 6 chilometri per chilowattora.

Per scoprire gli altri dettagli vi rimandiamo direttamente al video, ma adesso vi consigliamo altri due approfondimenti riguardanti la Model 3. Il primo riguarda una recensione dopo 16.000 chilometri di utilizzo, mentre il secondo riassume le 5 caratteristiche top della berlina elettrica dopo un anno dall'acquisto. Per chiudere in modo scanzonato eccovi una drag race tra la creatura di Elon Musk e la moto elettrica del momento: la Livewire di Harley-Davidson.