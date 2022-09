Trainare carichi con il Ford F-150 elettrico è un disastro: autonomia a picco

Negli USA anche SUV di grandi dimensioni e pick-up stanno pian piano diventando elettrici, pensiamo ad esempio al nuovo Ford F-150 Lightning che ha inaugurato una nuova era. Un'era però costellata di difficoltà: trainare dei pesi con l'F-150 elettrico sembra essere un incubo.

Tyler Hoover, il fondatore del canale YouTube Hoovies Garage, ha di recente acquistato un Ford F-150 Lightning Lariat con batteria standard - dividendo le spese con un amico, che ha contribuito alla metà dell'acquisto (quanto costa il nuovo F-150 elettrico?). Hoover tratta solitamente con vetture di tutti i tipi, acquista e rivende auto particolari che recupera in tutto il Paese, l'F-150 Lightning è stato acquistato appositamente per trainare queste vetture da una parte all'altra, la prima esperienza però è stata un disastro.

Sappiamo bene che le auto elettriche consumano di più quando trainano grossi pesi, è normale che sia così, ma come se la cava nella vita reale il Ford F-150 Lightning? Hoover aveva necessità di trainare una Ford Model A del 1934, è così andato a casa del cliente con il solo carrello in alluminio (da 680 kg) e poi tornato con la vettura. Lo youtuber si aspettava sicuramente di consumare più del normale, ecco però cos'è successo: il viaggio è stato di 51 km e alla partenza con il solo carrello l'F-150 Lightning prometteva 320 km di autonomia. Alla fine del percorso Hoover è arrivato con 212 km di autonomia, significa dunque che con un traino (vuoto) l'F-150 consuma il doppio dei km rispetto al previsto.

Con la vettura caricata sul carrello, il peso di traino è arrivato a 1.680 kg, con l'F-150 Lightning che ha perso 144 km di autonomia per percorrerne 51, consumando quasi il triplo rispetto al normale. L'F-150 elettrico può trainare fino a 3.492 kg, non immaginiamo però quanto possa consumare a pieno carico... Peccato per questo crollo di autonomia, del resto Hoover ha raccontato di un'esperienza di viaggio silenziosa e confortevole, con un'ottima coppia a disposizione. Bisogna solo fare attenzione ai consumi che triplicano con un rimorchio, se non peggio...