Trainare una barca con Tesla Model Y: nessun problema, ma quanto incide sull'autonomia?

Per i proprietari di auto elettriche, non è così scontato trainare qualcosa con la propria auto. Con le vetture a motore termico si può contare su un maggior numero di stazioni di rifornimento, mentre un’auto elettrica inizia con un’autonomia inferiore già di partenza, che trainando diminuisce velocemente. Bisogna quindi rinunciare al traino?

La risposta è no, come abbiamo già visto alcuni giorni fa, dove una Tesla Model Y è stata utilizzata per trainare una piccola roulotte. Questa volta lo youtuber Tesla Canuck ha deciso di trainare una barca per portarla al lago, sempre a bordo di una Model Y.

La barca collegata all’auto aveva un peso di 1360 kg (il modello in questione può trainare fino a 1587 kg) e andava trasportata su un itinerario di 158 km. Una volta collegato il carrello, la Tesla Model Y è passata in modalità traino, segnando una percentuale di batteria pari al 98%. Durante il viaggio il nostro protagonista non si è fatto scrupoli ed ha deciso di utilizzare l’auto senza limitazioni, quindi lasciando anche l’aria condizionata attiva.

La prima considerazione dello youtuber riguarda la guida durante il traino, che secondo lui è decisamente migliore con un veicolo elettrico, grazie alla coppia immediata e pronta assieme al baricentro basso dell’auto che diminuisce le oscillazioni e i trasferimenti di carico durante accelerazioni e frenate. Nessun problema per la frenata rigenerative, sempre funzionante nonostante lo sforzo extra dato dal peso del rimorchio, che non era dotato di un sistema frenante dedicato. Un’ultima nota sulla guida autonoma, che in modalità traino non funziona.

Una volta arrivato a destinazione, ha dichiarato che con il traino l’efficienza è calata del 45%, e la percentuale della batteria segnava 29%, quindi un consumo totale di 69%. Secondo lo youtuber è un valore buonissimo, paragonabile all’incremento di consumo che si avrebbe anche con un'auto a motore termico. I suoi calcoli mostrano anche una spesa totale di appena 7,46 dollari e un risparmio di 13,3 litri di benzina.

Quindi possiamo dire che se avete in mente di portare con voi una barca o una roulotte per quest’estate, non avrete grossi problemi in fatto di efficienza, che praticamente rimane simile ai motori termici, ma sicuramente dovrete assicurarvi di essere in aree ben supportate a livello di colonnine di ricarica.