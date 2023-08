Tragico incidente al Nurburgring: morti 2 tester Goodyear su una Porsche 911

Dramma nello storico circuito del Nurburgring: due persone sono morte a seguito di un incidente a bordo di una Porsche 911. Le vittime sono due tester della Goodyear che evidentemente stavano testando degli pneumatici sulla famosa sportiva tedesca.

Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il portavoce del Nürburgring ha fatto sapere che: "Un veicolo che ha partecipato ai test drive ha avuto un incidente da solo nella sezione Tiergarten del circuito", episodio che è stato in seguito confermato dalla polizia.

La zona in cui è avvenuto l'incidente prevede una depressione dove le auto possono perdere aderenza, di conseguenza non è da escludere che il pilota abbia appunto perso il controllo per poi schiantarsi.

Immediato l'intervento del personale sanitario del Nürburgring Medical Center, un ospedale di emergenza completamente attrezzato con medici, ambulanze e anche un elicottero di soccorso sempre pronto a decollare in caso di necessità.

Alexander Gerhard, portavoce del Ring ha spiegato: "L'assistenza medica era sul posto. Ma i soccorritori non hanno potuto fare altro per i due occupanti del veicolo". Al Nurburgring sono soliti scendere in pista piloti professionisti e tester per collaudare vetture e gomme, ed è noto e risaputo come sia importante registrare un tempo record sul famoso circuito tedesco.

Nella classifica delle auto più veloci al Nurburgring figurano vetture da mille e una notte, e chiunque stabilisca il tempo record fa il giro del mondo in breve tempo su tutti i giornali e i siti specializzati. A volte, purtroppo, capitano anche incidenti, spesso e volentieri senza alcuna grave conseguenza per i piloti, ma quanto accaduto negli scorsi giorni ha avuto un esito differente.

"Per i test drive al Nürburgring, le aziende partecipanti utilizzano solo collaudatori esperti e professionisti che hanno un controllo del veicolo eccezionale fino al limite, e un'ottima conoscenza della pista sul Nürburgring Nordschleife" ha aggiunto Alexander Gerhard.

Dopo l'incidente fatale il Ring ha deciso di annullare tutte le corse turistiche in programma. Il circuito nell'inferno verde è affollatissimo in questo periodo dell'anno, soprattutto nei weekend, di conseguenza la direzione del Nurburgring ha deciso di introdurre per il mese di agosto un'area di sosta per smaltire le vetture.