Tragedia sfiorata in autostrada: schivata all'ultimo un'auto contromano in terza corsia

Prima dell’estate è stata ritirata la patente ad un 84enne che viaggiava contromano sull’autostrada A14 e fortunatamente da quel contesto non ne è scaturito un maxi incidente. Purtroppo non è raro imbattersi in conducenti distratti o in stato d’ebrezza che prendono l’imbocco sbagliato, e l’ultima testimonianza ci arriva dalla Polonia.

Un video pubblicato su Reddit ci mostra infatti una scena degna di un film che poteva diventare una vera e propria catastrofe. Dalle immagini registrate dalla camera di un TIR possiamo notare che nella carreggiata opposta diversi camion sfanalavano per avvisare del pericolo, ma nessuno poteva immaginare cosa intendessero con quell’avvisaglia.

Ad un certo punto sopraggiunge nella scena una berlina Mercedes a velocità sostenuta sulla terza corsia, quando ad un tratto si trova davanti un’auto in contromano che procedeva a bassa velocità. Probabilmente il conducente della tedesca non era distratto in quel momento, e con sangue freddo e un pizzico di fortuna ha frenato immediatamente ed è riuscito a schivare l’ostacolo all’ultimo momento, evitando un incidente clamoroso (il test dell’alce viene svolto proprio per simulare situazioni di questo tipo).

Purtroppo non si conoscono le cause di tale errore da parte del conducente contromano, né tantomeno si conoscono le conseguenze che ha subito, con la speranza che non abbia innescato ulteriori incidenti o situazioni pericolose. Numerosi studi evidenziano però che, il più delle volte, questo tipo di “errori” derivano dall’assunzione di alcolici, dall’età o dal viaggiare da soli e in modo distratto.