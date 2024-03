Tragedia al Rally di Ungheria: auto fuori strada, 4 morti e 8 feriti. Il video shock

L’Esztergom Nyerges Rally 2024 sarà purtroppo ricordato a causa di una terribile tragedia: una Skoda Fabia guidata da Janos Toth è uscita fuori strada travolgendo un gruppo di tifosi.

È successo nel nord dell’Ungheria e il bilancio dell’incidente è stato assolutamente tragico: quattro spettatori colpiti dall’auto hanno perso la vita. Si sono inoltre registrati otto feriti, tra cui un adulto con ferite particolarmente serie e - purtroppo - un bimbo che al momento starebbe lottando contro la morte in ospedale. I restanti feriti non sarebbero in pessime condizioni, per loro soltanto traumi di lieve entità. Parliamo almeno per i traumi fisici, sul fronte psicologico un’esperienza simile può purtroppo segnare un sopravvissuto per tutta la vita.

La competizione, che si svolgeva nei pressi della cittadina di Labatlan, per l’appunto nel nord dell’Ungheria, è stata immediatamente sospesa. Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito mezzi di soccorso quali ambulanze ed elicotteri, per i feriti più gravi però non c’è stato nulla da fare. Dai vari filmati spuntati in rete si vede chiaramente la Skoda Fabia di Janos Toth perdere il controllo su un rettilineo e finire in un campo a bordo strada che in quel momento era pieno di tifosi - con i rally che sono sempre più popolari nel Paese.

Purtroppo non è la prima volta che a un rally d’Ungheria accade una tragedia di questo calibro. Nel 2020 il copilota Zsolt Toth ha perso la vita disputando il Miskolc Rally, nel 2022 invece è morto uno spettatore colpito da un’auto uscita fuori strada.



Appena lo scorso 27 febbraio, inoltre, il giovanissimo pilota di rally Brooklyn Horan ha perso la vita in un terribile incidente. Il 2024 dei rally è iniziato in maniera davvero terribile.

