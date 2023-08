Tragedia al Mugello, morto un motociclista di 52 anni: 'All'improvviso monitor oscurati'

Una nuova vittima sul circuito del Mugello, un centauro impegnato durante un evento che si è tenuto domenica scorsa, 27 agosto, presso il noto autodromo toscano. La vittima si chiamava Nicola Sartori e aveva 52 anni.

«All’improvviso dentro ai box hanno oscurato tutti i monitor dove si vedono i tempi dei piloti. Così, di punto in bianco. Non sapevamo cosa fosse successo, ma immediatamente abbiamo capito che era qualcosa di davvero grave», ha raccontato a IlGazzettino, Andrea, meccanico di Boara Pisani in servizio domenica in occasione della corsa organizzata da Promo Racing valevole per il Trofeo italiano amatori classe 1.000 avanzata.

Il 52enne è rimasto coinvolto in una carambola che ha riguardato tre piloti, e subito si è capito che lo stesso, residente in provincia di Rovigo ma originario del veneziano, fosse in condizioni disperate. «Erano circa le 10.30. Io e i colleghi eravamo nel nostro box – racconta ancora il testimone –. Ci sono vari monitor da cui possiamo seguire le corse e anche se in quel momento non correvano i nostri piloti ci siamo accorti che all’improvviso i monitor sono diventati scuri, come se di colpo fosse saltato il segnale. Una cosa molto strana. Abbiamo capito subito che doveva essere successo qualcosa di grave. Siamo usciti fuori, abbiamo cercato di capire. Nel giro di qualche minuto purtroppo è stato chiaro il motivo di quella improvvisa interruzione».

Andrea aggiunge, ancora profondamente scosso: «Era come se si fosse fermato il tempo. C’era un silenzio surreale. Noi non abbiamo assistito direttamente, ma ci hanno raccontato che i sanitari sono arrivati immediatamente e che per lunghissimi minuti hanno fatto tutto il possibile per rianimare il povero Nicola. Gli hanno praticato le manovre rianimatorie, mentre nel frattempo venivano soccorsi anche gli altri due feriti, ma non è bastato. Tutti erano ammutoliti e con il fiato sospeso. Sono arrivate le ambulanze – ha proseguito il testimone – però lui non lo hanno caricato. Infatti avevano chiesto che arrivasse l’elicottero. Noi però non lo abbiamo visto: ci hanno spiegato che purtroppo non serviva più. Tutte le altre gare sono state annullate».

Due mesi fa, sempre al Mugello, dove le MotoGp hanno corso il 9-11 giugno come da calendario 2023, era morto Salvatore Pisanelli, 53enne motociclista di Olbia, deceduto durante una sessione di prove libere riguardanti la Coppa Italia Velocità 2023.

A inizio giugno era invece morto Raul Torres in occasione del Tourist Trophy, ennesima vittima sull'isola di Man.