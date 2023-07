Traffico e semafori intelligenti: Google collabora con Atene per questa tecnologia

Grazie a Google Maps si può risparmiare carburante e inquinare meno, ma una nuova iniziativa di BigG sarà ancora più innovativa: per regolare i semafori di Atene, Google offrirà le sue tecnologie di monitoraggio del traffico migliorandone la viabilità.

Il piano è quello di utilizzare i dati delle reti cellulari e dei satelliti per tenere d'occhio le condizioni del traffico in tempo reale e adeguare i tempi dei semafori di conseguenza. Questo approccio innovativo consentirà una gestione più dinamica e flessibile del traffico, in modo da ridurre i tempi di attesa alle intersezioni e migliorare il flusso del traffico in generale. Riducendo la congestione, questa iniziativa può portare a una maggiore efficienza del sistema di trasporto, riducendo anche i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale legato alle lunghe code di veicoli.

Inoltre, questa collaborazione con Google dimostra come la tecnologia e l'analisi dei dati possano essere utilizzate per affrontare le sfide del traffico urbano e offrire soluzioni innovative per migliorare la mobilità nelle città. Potrebbe anche servire da esempio ad altre città che, come Atene, affrontano ogni giorno problemi simili di congestione del traffico e incoraggiare l'adozione di tecnologie intelligenti per ottimizzare la circolazione delle auto e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In Italia, per il momento, ci stiamo limitando a contingentare il più possibile gli interventi nelle strade per favorire la viabilità durante l'esodo estivo. Sebbene questo provvedimento riguardi più le strade statali e le autostrade che non i centri urbani, poter adeguare automaticamente le segnalazioni in base ai dati in tempo reale sul traffico potrebbe essere un'altra idea per fronteggiare i disagi dovuti alle code infinite nelle nostre strade.