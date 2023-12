Traffico: nuovi giorni da bollino rosso fra il 30 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024

Le scorse vacanze estive sono state traviate da costi dei carburanti esorbitanti, spesso oltre i 2 euro al litro in autostrada. A Capodanno gli automobilisti che si spostano in auto possono almeno contare su prezzi dei carburanti mai così bassi da mesi, motivo per cui si prevedono diversi giorni da bollino rosso tra fine 2023 e inizio 2024.

Se nella settimana precedente al Natale 2023 il traffico su strada è cresciuto dal 50% al 70%, con addirittura un raddoppio nei giorni di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, cifre molto simili ai grandi esodi estivi, da sabato 30 dicembre si prevede un nuovo innalzamento del traffico. Proprio il 30 dicembre si prevede un aumento del 20% dei veicoli in strada, quota che crescerà gradualmente fino a venerdì 5 gennaio 2024 con punte del +25%. Andrà anche peggio sabato 6 gennaio con +30% di traffico e domenica 7 gennaio, giornata in cui si prevede un aumento del 50%.

Proprio in vista di questi giorni da bollino rosso, che sposteranno 6,5 milioni di persone, l’Anas ha fatto sapere tramite una nota che fino all’8 gennaio 2024 verranno rimossi 171 cantieri sulla rete autostradale. Anche i mezzi pesanti sono stati bloccati nei giorni di Natale, dal 24 al 26 dicembre compreso, dalle 9 alle 22. Le strade più trafficate saranno molto probabilmente il Grande Raccordo Anulare di Roma e la SS36 a Milano, anche detta Del Lago di Como e dello Spluga.