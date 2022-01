La Track Mode è disponibile anche per Tesla Model S Plaid: vediamola in azione

La Model S Plaid è capace di prestazioni mozzafiato, su questo non ci sono più dubbi, ma la bontà di un’auto sportiva non si può basare soltanto su grandi doti di accelerazione e ripresa, e questo Tesla lo sa bene. Per questo ha aggiunto la Track Mode al suo modello di punta, per far sì che la Plaid fosse a suo agio anche in pista.

Tesla aveva annunciato l’arrivo della Track Mode lo scorso 6 gennaio tramite un aggiornamento della vettura, e grazie ad un video del canale YouTube, Squared Away Everyday, possiamo vedere in cosa consiste e come si comporta, anche se in questo caso non ci troviamo tra i cordoli di un circuito, ma in un parcheggio sterrato con tratti innevati.

Al di là della facilità con cui ci si possa esibire in donut e sbandate degne di un rally, a noi interessa mostrarvi il funzionamento del sistema, che non è tanto differente da quello adottato sulla Tesla Model 3 Performance, che abbiamo visto in azione durante i test su neve di Tyre Reviews.

Una volta attivata la Track Mode, il cruscotto della vettura mostra in primo piano lo stato delle batterie con la relativa temperatura, accompagnato da un sensore di forza G a sinistra, e tachimetro sulla destra. Attivando la modalità pista l’auto disattiva anche il controllo di trazione, abilità il Torque Vectoring e massimizza le capacità di raffreddamento delle componenti della vettura.

Entrando poi nelle impostazioni dell’auto, è possibile agire su alcuni parametri che vanno a cambiare il comportamento della vettura. C’è un profilo generale e uno dedicato al drift, altrimenti si può creare un settaggio personalizzato impostando la soglia di intervento del controllo di stabilità, il bilanciamento dell’auto scegliendo la ripartizione della trazione tra anteriore e posteriore e infine, ma non meno importante, l’efficacia della frenata rigenerativa, che se eccessiva può “sporcare” la dinamica dell’auto nella guida tra i cordoli.

I tester di Throttle House avevano espresso un giudizio molto severo sul comportamento della Model S Plaid in pista, ma con questo update le cose potrebbero essere migliorate.