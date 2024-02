Dalla Toyota Yaris alla Suzuki Swift: 6 auto che con un litro di benzina fanno 20km

Dopo avervi segnalato sei auto diesel che con un litro di gasolio fanno più di 20 km, scopriamo ora quali sono le vetture alimentate a benzina, anche ibride, più efficienti della loro categoria, auto che vi faranno quasi dimenticare di fare il pieno.

L'elenco è fornito dai colleghi di tedeschi di AutoBild a cominciare dalla Honda Jazz, che consuma solamente 3,7 litri di benzina ogni 100 chilometri, di conseguenza con un litro di verde percorre circa 27 km, numeri pazzeschi. La piccola vettura giapponese monta un motore da 122 cavalli ed ha un prezzo base di circa 26mila euro, un listino molto interessante tenendo conto del consumo (il riferimento è alla versione e:HEV 1.5 i-MMD ibrida).

Altra vettura fantastica per quanto riguarda i consumi è la Toyota Yaris, che di recente ha aggiornato la sua versione GR. In questo caso il modello ibrido 1,5 consuma solo 3,8 litri ogni 100 chilometri, quindi con un litro di benzina si possono percorrere circa 26,3 chilometri. Il prezzo della giapponese, che vanta un motore da 116 cavalli, è di circa 20.000 euro.

Restiamo sull'isola nipponica e proseguiamo con un'altra city car, la Mazda 2 sempre in versione ibrida, che vanta gli stessi consumi della Yaris, 3,8 litri di benzina ogni 100 chilometri. Anche in questo caso abbiamo una potenza sotto al cofano di 116 cavalli per una velocità massima di 175 km/h, mentre il prezzo è leggermente più alto di quello della cugina, leggasi 22mila euro base.

Nella top 6 delle auto più efficienti anche la Renault Clio, precisamente il modello E-Tech Full Hybrid che vanta un consumo di 4,4 litri per 100 chilometri, circa 22 km con un litro di carburante. La Clio ha una potenza di 143 cavalli con una velocità massima di 180 km/h, ed il prezzo è il più basso fra quelle fino ad ora elencate, circa 18mila euro base, per un massimo di 22mila euro per la versione Alpine.

Continuiamo con la Kia Picanto, che consuma 5,2 litri ogni 100 chilometri nel modello 1.0 T-GDI da 67 cavalli. In questo caso si scende ancora di prezzo, solo 16mila euro circa per la versione base. Infine spazio ad un'altra giapponese, la Suzuki Swift versione Dualjet Hybrid che consuma 4,7 litri di carburante ogni 100 chilometri, per quanto riguarda il modello con motore da 1.2 litri e 83 cavalli di potenza: prezzo di partenza, 18mila euro circa.