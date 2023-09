Da una Toyota Yaris con un motore 3 cilindri 1.6 si possono ricavare 740 CV

Ci sono motori a dir poco versatili ed incredibili. Qualche settimana fa vi avevamo parlato del Ford Ecoboost 1.0 da 167 CV, un propulsore dal rapporto cilindra/potenza impressionante, e oggi vi vogliamo narrare del 3 cilindri 1.6 che Toyota ha montato sulla Yaris e sulla Corolla.

Il riferimento è al G16E-GTS turbo che sta mostrando un enorme potenziale nel mondo del post-vendita e del tuning, al punto che un preparatore ha deciso di dare vita ad una GR Yaris da ben 740 cavalli, ma mantenendo il blocco motore di serie.

Della Toyota Yaris da 740 cavalli ve ne avevamo già parlato per sottolinearne l'eccezionalità, ma ora siamo riusciti a scoprire cosa si nasconde dietro tale 'bestia' all'apparenza indomabile.

A dar vita a questo top player della quattro ruote è stato Rode Microphones di Peter Freedman, realizzando il tutto presso il negozio di tuning australiano Powertune. La Yaris è stata “pimpata” con una serie di prodotti aftermarket come ad esempio un turbocompressore Garrett G25-550 più grande, ma anche una trasmissione sequenziale a sei velocità X-Shift, camme Kelford e valvole, e vari altre modifiche, ma mantenendo il blocco motore di serie.

Alla fine si è riusciti a raggiungere l'incredibile potenza di 740 cavalli su un fondo di serie, il che equipara il piccolo motore 3 cilindri della Yaris al ben noto motore JZ2 utilizzato sulla Supra, e reso famoso da Fast and Furious.

Come sottolineato da The Drive c'è un motivo affinchè si è potuto ricavare cotanta potenza da un propulsore molto piccolo, ed è perchè Toyota ha sovraccaricato il motore. Le pareti dei cilindri sono infatti molto spesse; ci sono poi enormi canali di aspirazione che permettono di far arrivare una grande quantità di aria ai cilindri, ed inoltre c'è un blocco estremamente rigido che mantiene in posizione l'albero motore e le bielle: si tratta quindi di un motore più robusto rispetto agli altri.

Ovviamente i 740 cavalli non sono erogati costantemente, e probabilmente serve un qualche tipo di carburante particolare per raggiungere quella cifra, ma in ogni caso, anche se si riuscissero ad erogare tutti quei cavalli per un breve periodo sarebbe già un traguardo impressionante.